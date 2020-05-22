Региональным депутатам окончательно запретят входить в состав Общественной палаты

Анастасия Иванова

У депутатов законодательных органов государственной власти субъектов РФ хотят забрать возможность становиться членами Общественной палаты региона. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы планируют рассмотреть на заседании 22 мая.

Членами Общественной палаты в России не могут быть президент, сенаторы, депутаты Госдумы, члены Правительства Российской Федерации и судьи. А также чиновники всех уровней и депутаты законодательных собраний регионов. Такие ограничения необходимы, поскольку Общественная палата — орган контроля за деятельностью властных структур.

Таким образом удаётся избежать конфликта интересов. Однако действующее законодательство не вполне совершенно: в частности, этот запрет касается лишь тех депутатов, которые работают в региональных парламентах на постоянной основе. Но не касается тех, кто осуществляют свои депутатские полномочия без отрыва от основной деятельности, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Чтобы исправить сложившуюся правовую коллизию, авторы законопроекты предлагают внести изменения в действующее законодательство и распространить запрет на возможность членства в Общественной палате субъекта Российской Федерации на всех без исключения региональных депутатов. Таким образом удастся сохранить дух закона, а также избежать возможных проблем, связанных с конфликтом интересов законодательной властью в субъектах РФ и контролирующих общественных органах.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.