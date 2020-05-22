Решетников рассказал, какими будут курс доллара и цены на нефть в 2020 году

Алексей Вольцев

Министр экономического развития Максим Решетников спрогнозировал среднюю стоимость нефти и курс доллара в 2020 году, сообщает РИА «Новости».

По его оценке, цена на черное золото не упадет ниже 30 долларов за баррель, а в 2021 году восстановится до 40 долларов.

Глава ведомства также прогнозирует, что цена на нефть марки Urals составит 31,1 доллара за баррель против 63,8 доллара в прошлом году. В то же время Решетников ожидает постепенный рост стоимости этого топлива в течение ближайших трех лет: в 2021 году — 35,4 доллара, в 2022-м — 42,2 доллара, в 2023-м — 45,6 доллара за бочку.

В настоящее время цена на Urals составляет 33-34 доллара.

Министр подчеркнул, что новое соглашение ОПЕК+ позволило стабилизировать нефтяной рынок. Однако в мировой экономике накопились большие запасы нефти, это будет давить на рынок, считает он.

Глава ведомства также спрогнозировал, что среднегодовой курс доллара в текущем году составит 72,6 рубля. В 2021-м американская валюта еще укрепится по отношению к российской — до 74,7 рубля. Однако затем начнет снижаться: в 2022 году — до 73,3 рубля, в 2023 году — до 72,1.

Вместе с тем Решетников предупредил, что к концу текущего года российская валюта умеренно ослабнет из-за восстановления экспорта-импорта после снятия органичений, введенных из-за распространения коронавируса. Это приведет к тому, что доллар вырастет до 75-76 рублей.

По состоянию на вечер 21 мая, курс доллара составлял 70,92 рубля. В последние два дня российская валюта заметно укрепилась по отношению к американской из-за роста нефтяных цен на фоне сообщений о восстановлении спроса.