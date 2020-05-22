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Рязанский губернатор отметил важность поддержки бизнеса во время пандемии

Рязанский губернатор отметил важность поддержки бизнеса во время пандемии
Открытие предприятием "Точинвест" новой линии цинкования трубы говорит об оживлении экономики Рязанской области в период борьбы с коронавирусной пандемией, заявил в пятницу на церемонии запуска новой линии губернатор Николай Любимов.

Автоматическая производственная линия цинкования трубы на предприятии ООО "Точинвест Цинк" была существенно модернизирована благодаря привлечению средств государственной поддержки.

ООО "Точинвест Цинк", входящее в крупнейший в Рязани холдинг ГК "Точинвест", работает в сфере производства дорожных металлоконструкций и продукции дорожной инфраструктуры. На сегодня предприятие является одним из лидеров на этом рынке в стране. Финансовая поддержка в размере 25,2 миллиона рублей, которую ООО "Точинвест Цинк" получило от Государственного фонда развития промышленности Рязанской области, позволила успешно реализовать два проекта.

Как отмечают областные власти, во-первых, была серьезно модернизирована автоматическая линия цинковая трубы, что позволит повысить ее производительность, используя передовые технологии. Во-вторых, были установлены плавильные печи для переработки цинкосодержащих отходов, тем самым снизилась зависимость предприятия от поставщиков цинка.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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