Роспотребнадзор проверит по всей России наличие коллективного иммунитета

Алексей Вольцев

Исследование на наличие коллективного иммунитета к коронавирусу Covid-19 охватит около 0,5% населения России и стартует в третьей декаде июня, сообщила сегодня, 22 мая, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Следующим этапом мы переходим на популяционные исследования. Мы должны понимать, сколько же людей в популяции имеют иммунитет. Начинаем мы эту работу в третьей декаде июня ровно для того, чтобы у людей сформировался иммунитет, который и нужно определить. В наших планах охватить таким исследованием порядка полупроцента населения — это в два раза больше, чем сегодняшнее количество пострадавших в этой (эпидемиологической) ситуации», — отметила глава ведомства на совещании у президента России о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам Поповой, это очень перспективное направление, которое позволит понять, как страна подготовилась к осени и с какими цифрами мы можем идти к следующему этапу.

Исследование напряжённости иммунитета с помощью системы для количественного определения антител в крови на сегодняшний день проведено в 51 медицинском центре, в первую очередь в Москве. Уже обследовано около 10 тысяч медработников, сообщила глава Роспотребнадзора.

«Разные цифры (зафиксированы) в разных учреждениях. В детских больницах это не более 10%. В больницах, которые встретились первыми (с коронавирусом), клинических инфекционных больницах номер 1 и номер 2, это порядка 30%. Это показывает, что эти люди, во-первых, соблюдали режим и их не так много. А во-вторых, иммунитет у этого количества людей сформирован», — отметила Попова.

Она также коснулась ситуации в Дагестане, где в последнее время сложилась тяжёлая эпидемиологическая ситуация.

«На сегодняшний день (в республике) развёрнута специализированная противоэпидемическая бригада. Это мобильная лаборатория на автошасси КамАЗа, которая выдвинулась полутора сутками ранее из Ставропольского противочумного института. Она уже развёрнута и стоит в Махачкале, проводит исследования. Переоборудована и подготовлена мобильная лаборатория на шасси „Газели“, которая будет сопровождать обследование в горных территориях, горных аулах, чтобы не допустить там осложнений эпидситуации. Группа специалистов-экспертов центрального аппарата научно-исследовательских институтов и экспертов-практиков также со вчерашнего дня начала работу по исполнению вашего поручения по определению эпидситуации и формированию специального противоэпидемического плана на эту ситуацию в Дагестане», — сказала руководитель ведомства, обращаясь к главе государства.