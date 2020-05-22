Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

России предрекли череду карантинов до 2021 года

России предрекли череду карантинов до 2021 годаФото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Эксперты московского офиса международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) описали четыре сценария развития ситуации с коронавирусом в России и ее влиянии на экономику. Об этом пишет принадлежащий Григорию Березину РБК.

Наиболее вероятным аналитики сочли прогноз, при котором в стране вплоть до 2021 году будут происходить повторные волны эпидемии и, как следствие, череда карантинов. Ситуация нормализуется только после появления вакцины, считают они. В этом случае ВВП упадет на 7-10 процентов.

Также специалисты выделили еще три варианта развития событий. При самом благоприятном кризис ограничится первой волной, а годовой ВВП потеряет 4-6 процентов. Другой сценарий предполагает, что кризис затянется, остановится промышленное производство, и начнется масштабный кризис ликвидности в экономике. Потери ВВП при этом оцениваются в 10-15 процентов.

По самому пессимистичному прогнозу, начнется многолетняя рецессия мировой экономики. Однако эксперты называют его маловероятным и не видят для него предпосылок.

Ранее аналитики BCG описали новую экономическую реальность, которая продолжит существование и после эпохи пандемии коронавируса. Они считают, что мир ждет новый виток цифровизации, сохранение тенденции, при которой увеличиваются мобильность сотрудников, гибкость работы и ставится в приоритет охрана труда и здоровье персонала. Кроме того, в производстве произошла локализация цепочек поставок, повысилась устойчивость к кризисам, развились дистанционные методы управления, отметили эксперты.

По данным на 21 мая, в мире более 5,04 миллиона зараженных коронавирусом, из них свыше 329 тысяч скончались, более 1,9 миллиона излечились. Наиболее пострадавшие от инфекции страны — США, Россия, Бразилия, Великобритания и Испания.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Определена очередность вакцинации россиян от коронавируса
Определена очередность вакцинации россиян от коронавируса
В Белом доме обвинили Россию в слежке за Трампом
В Белом доме обвинили Россию в слежке за Трампом
Кузнецова поддержала законопроект президента о воспитательной системе в сфере образования
Кузнецова поддержала законопроект президента о воспитательной системе
России предрекли череду карантинов до 2021 года
России предрекли череду карантинов до 2021 года
Доктор Мясников признался в «реально большом» заработке
Доктор Мясников признался в «реально большом» заработке
Как раскрутить страницу в соцсетях: 7 секретов популярности, которые привлекут подписчиков
Как раскрутить страницу в соцсетях: 7 секретов популярности, которые
В России описали изменения в работе музеев и театров после пандемии коронавируса
В России описали изменения в работе музеев и театров после пандемии
США могут дать союзникам больше данных о России
США могут дать союзникам больше данных о России
Украина договорилась с МВФ о новом кредите из-за коронавируса
Украина договорилась с МВФ о новом кредите из-за коронавируса
Названы сроки возвращения экономики России на докризисный уровень
Названы сроки возвращения экономики России на докризисный уровень
В Госдуме допустили возможность голосования по Конституции 24 июня
В Госдуме допустили возможность голосования по Конституции 24 июня
Пентагон отменил запрет на набор в армию людей, переболевших COVID-19
Пентагон отменил запрет на набор в армию людей, переболевших COVID-19

Топ на сегодня

В Югре разработали ряд мер для локализации крупных очагов COVID-19
В Югре разработали ряд мер для локализации крупных очагов COVID-19
Мир поставил рекорд по новым случаям Covid-19 за сутки: события ночи 21 мая
Мир поставил рекорд по новым случаям Covid-19 за сутки: события ночи
Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
Опубликованы этапы запуска транспорта в Украине
Опубликованы этапы запуска транспорта в Украине
СМИ: экс-адвоката Трампа Коэна переведут под домашний арест
СМИ: экс-адвоката Трампа Коэна переведут под домашний арест

Еще по теме

Россию сочли очень благополучной страной
России предрекли кризис рынка труда
В экономический кризис поверили 72 процента россиян
Экономический кризис в России начнется летом - эксперт