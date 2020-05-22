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Россиянам на изоляции раскроют неприглядную сторону мелодрам и тайны космоса

Россиянам на изоляции раскроют неприглядную сторону мелодрам и тайны космосаКадр: «Ну разве не романтично?»

Онлайн-кинотеатр Okko покажет фильм «Ну разве не романтично?» Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Фильм Тодда Штраусса-Шульсона использует классические приемы и мотивы ромкома и сатирически их высмеивает. В центре сюжета — полноватая одиночка из Нью-Йорка (комедийная звезда Ребел Уилсон), которая, присмотревшись к происходящему вокруг нее, вдруг осознает, что находится внутри классической романтической комедии, да еще и смягченной возрастным рейтингом для подростковой аудитории. Премьера будет доступна в сервисе 22 мая.

Утром, в 9:00, Okko предлагает тренировку для детей от трех лет в передаче «Фитнес против вируса». В 12:00 — лекция «Босх: загадки и тайные смыслы» о загадочном нидерландском художнике Иерониме Босхе и его полотнах.

Днем, в 14:00 — кулинарная лекция «Готовим дома с Novikov School» с рецептом запеканки с картофелем и форелью. Позже, в 16:00, зрителям рекомендуют документальный фильм «Темные тайны космоса», в котором доходчиво объяснят три основных теории о темной материи и ее роли в космосе.

Вечером, в 19:00, пользователям предлагают посмотреть новинку — детский норвежский мультфильм «Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант» о бывалом пирате, который ищет бриллиант, исполняющий желания. В 21:00 — новые серии первого в истории дистанционно снятого сериала о жизни в самоизоляции «Все вместе». В 22:00 онлайн-кинотеатр рекомендует посмотреть «Ну разве не романтично?»

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день. Подробнее о главных событиях и премьерах онлайн-кинотеатра на ближайшую неделю читайте в нашей подборке.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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