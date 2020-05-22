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Россиянам назвали условия для возвращения к нормальному образу жизни

Россиянам назвали условия для возвращения к нормальному образу жизниФото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Россиянам назвали условия для возвращения к нормальному образу жизни в период распространения новой коронавирусной инфекции. Их перечислила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия-24», передает РИА Новости.

«Я очень надеюсь, что новая культура социальной ответственности каждого, не только за себя, но и за окружающих, обязательное ношение масок и перчаток позволит нам быстрее вернуться к нормальному образу жизни», — пояснила Ракова.

По состоянию на 22 мая число россиян с положительным тестом на вирус превысило 326 тысяч. За весь период зафиксировано 3249 летальных исходов, выздоровели 99 825 человек. Отмечается также, что суточный прирост новых случаев COVID-19 в России уже седьмой день подряд не превышает 10 тысяч.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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