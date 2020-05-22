Российский врач назвала условие рождения здоровых детей у женщин с коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Ребенок зараженной коронавирусом беременной женщины останется после рождения здоровым при условии, если инфекция не перейдет к нему воздушно-капельным путем. В утробе матери его защищает плацентная ткань, которая не пропускает вирусы. Об этом рассказала заведующая акушерским обсервационным отделением перинатального центра имени Шунгаевой Надежда Сагаева, передает «Российская газета». Недавно медик приняла первые в Калмыкии роды у женщины с коронавирусом.

Медики также исключают контакт «кожа с кожей», то есть не прикладывают ребенка к матери, а сразу отделяют его и изолируют. Затем у ребенка берут тест на наличие инфекции, за ним наблюдают педиатры. Если тесты матери покажут отрицательный результат, она сможет кормить ребенка грудью. Женщин выписывают только в случае, если дома нормальная эпидемиологическая обстановка и среди окружающих нет инфицированных.

Врач подчеркнула, что зараженные женщины рожают в масках, а медперсонал использует все средства защиты во избежание заражения.

Медик добавила, что раньше зараженным женщинам рекомендовали прерывать беременность сроком до 12 недель, однако если заболевание протекает в легкой форме, беременность желанная или достигнутая с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, то прерывать ее необязательно. Она уточнила, что врачи действуют по ситуации в каждом отдельном случае.

Ранее сообщалось, что врач из Москвы, зараженная коронавирусом, родила недоношенного ребенка путем кесарева сечения и умерла через 11 дней. Женщине сделали операцию 29 апреля, младенец родился на два месяца раньше срока. Она не пришла в сознание после родов, смерть наступила 9 мая. До самой смерти она была подключена к аппарату ИВЛ.