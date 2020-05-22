Российским банкам дали новые поводы для блокировки счетов

Вадим Карасев

Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Изменения в российской экономике, связанные с эпидемией коронавируса, заставили Росфинмониторинг доработать рекомендованные антиотмывочные меры для российских банков, пишут «Известия».

Кредитным организациям дали новые поводы для блокировки счетов организаций при подозрительной активности. Ведомство отнесло к зонам риска сферы, связанные производством и продажей продукции медицинского назначения, а также распределение бюджетных средств, выделенных государством на поддержку бизнеса и населения.

Эксперты Росфинмониторинга указали, что в нынешних условиях усиливаются риски незаконного обналичивания средств. Также банкам предложено внимательнее следить за возможными незаконными операциями при реализации товаров и услуг для противоэпидемических мероприятий.

Отмечается, что положения соответствуют рекомендациям, которые выдала международная Группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).

В докладе организации приводятся примеры, когда преступники организуют фиктивные программы помощи, выдают себя за благотворительные организации, используют различные схемы для хищения средств из настоящих фондов.

В Центробанке подтвердили, что в настоящее время сектора экономики, оперирующие средствами бюджета и государственных корпораций, требуют более пристального внимания.

Ранее ЦБ разрешил банкам в период эпидемии удаленно открывать счета, однако те не воспользовались предложением. Они посчитали, что регулятор, несмотря на разрешение, продолжит наказывать за такие действия, особенно если заподозрит риск нарушения антиотмывочных мер.