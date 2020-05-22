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Росздравнадзор начал принимать заявления от аптек на онлайн-продажу лекарств

Росздравнадзор начал принимать заявления от аптек на онлайн-продажу лекарств

Росздравнадзор приступил к приёму заявлений от аптечных организаций на осуществление дистанционной торговли лекарственными препаратами. Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.

«В рамках реализации постановления Правительства РФ от 16.05.2020 №697 … Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения начала приём заявлений на дистанционную торговлю лекарственными препаратами от аптечных организаций», — говорится в сообщении.

Ранее  Правительство России утвердило правила дистанционной продажи и доставки безрецептурных лекарств. Соответствующее постановление, в частности, предусматривает, что для получения права на торговлю в таком формате потребуется направить заявление и пакет документов в Росздравнадзор. Ведомство обязано рассмотреть их в течение пяти дней. После этого аптека сможет принимать заказы онлайн или по телефону, а также осуществлять доставку лекарств.

Как заявил глава Минздрава Михаил Мурашко 19 мая, дистанционная продажа лекарств в России может начаться в первых числах июня.

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По материалам: pnp.ru

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