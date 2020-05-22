С "короля контрабанды" Альперина сняли электронный браслет, — ЦПК

Лидия Мартынова

Одесскому бизнесмену Вадиму Альперину, которого президент Украины Владимир Зеленский назвал «крестным отцом контрабанды», суд отменил все обязательства и постановил снять с него электронный браслет.

Ранее Альперин, уплатив залог в 76 млн грн, был вынужден носить электронный браслет и не мог общаться с другими фигурантами. Теперь же судья решил «облегчить ему жизнь», отменив все обязанности, в том числе и ношение электронного браслета, говорится в сообщении на странице Центра противодействия коррупции в Facebook.

«Альперина „держит“ только залог. Хотя, какой смысл в залоге, если Альперин сможет открыто общаться с соучастниками и давить на свидетелей, фальсифицировать доказательства и ездить отдыхать за границу. И даже не возвращаться оттуда», — сокрушаются борцы с коррупцией.

Отмечается, что решение принял судья Высшего антикоррупционного суда Сергей Мойсак, которого Центр противодействия коррупции называет «притчей во языцех» в уступках коррупционерам.

В ЦПК напоминают очевидные факты: сначала судья назначил залог в «смешные» 5 млн грн. для Максима Микитася, затем отказался взимать залог с Альперина за сокрытие паспорта Израиля (потом апелляция все-таки взыскала 35 млн), теперь освободил его от ношения браслета.

«Скоро все фигуранты расследований НАБУ и САП будут скрещивать пальцы, чтобы рассмотрение их вопросов попадало именно к судье Мойсаку», — считают в ЦПК.

Как известно, Высший антикоррупционный суд Украины в конце ноября прошлого года избрал бизнесмену Вадиму Альперину, которого подозревают в совершении преступлений, связанных с таможенным оформлением товаров по заниженным ценам, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 70 млн грн. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) ходатайствовали об аресте с возможностью внесения более 280 млн грн залога.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в январе 2018 года прокуратура АР Крым совместно с СБУ разоблачила контрабандную схему Альперина, работа которой могла нанести около 700 млн гривен убытков госбюджету.

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