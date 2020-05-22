S7 запустила прямой рейс из Владивостока в столицу Чукотки

Влада Некрасова

Авиакомпания S7 Airlines с пятницы начала выполнять полеты по новому направлению Владивосток – Анадырь, сообщает Международный аэропорт Владивостока.

В конце 2019 года власти Чукотки сообщали об открытии этого рейса весной 2020 года. Прямой маршрут Владивосток – Анадырь – Владивосток вошёл в список субсидируемых на 2020 год по постановлению правительства РФ. Софинансировать его будет правительство Чукотки. По данным региональных властей, на 2020 год в бюджете АО на эти цели предусмотрено почти 69 миллионов рублей.

"В 07:05 (00:05 мск) из Международного аэропорта Владивосток отправился первый беспересадочный рейс в город Анадырь. На маршруте задействовано современное комфортабельное воздушное судно Airbus A320neo", - говорится в сообщении.

В летнем расписании полеты из Приморья в столицу Чукотки будут выполняться по пятницам. Время в пути составит чуть более пяти часов.

Новосибирск, Якутск, Петропавловск-Камчатский.