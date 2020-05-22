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Сара Фергюсон рассказала об изоляции принцессы Беатрис с женихом в доме его матери: "Живет с будущей свекровью"

Сара Фергюсон рассказала об изоляции принцессы Беатрис с женихом в доме его матери: "Живет с будущей свекровью"

Если бы не коронавирусный кризис, 31-летняя принцесса Беатрис и 37-летний Эдоардо Мапелли-Моцци сейчас завершали бы последние приготовления перед свадьбой: пара планировала пожениться 29 мая. Свадьбу пришлось отложить на неопределенный срок, но влюбленные не стали разлучаться, решив во время карантина быть вместе. Об этом недавно рассказала мама принцессы, 60-летняя Сара Фергюсон.

Бывшая жена 60-летнего принца Эндрю и мать его дочерей приняла участие в записи подкаста Дарлтона Харриса, которому рассказала о своей семье и занятиях дочерей во время карантина. По словам герцогини Йоркской, самоизоляция предоставила ей возможность пообщаться с младшей дочерью, 30-летней принцессой Евгенией, и ее мужем Джеком Бруксбэнком. Вместе с принцем Эндрю все трое находились в загородной резиденции Роял Лодж.


Сара Фергюсон и принцесса ЕвгенияВо время изоляции мне очень нравилось проводить время с Евгенией и Джеком. После их свадьбы мы редко виделись, а сейчас уделили друг другу максимум внимания. Впервые за 30 лет мы вместе с дочерью испекли пирог с лимонной заливкой,— поделилась Сара Фергюсон.


Принцесса Беатрис и Сара Фергюсон

Разоткровенничалась она и о старшей дочери. Оказалось, что принцесса Беатрис и ее жених Эдоардо Мапелли-Моцци не изолировались друг от друга в Лондоне. Они живут в загородном доме матери Эдоардо Никки Шейл недалеко от Чиппинг-Нортона.Мне очень жаль, что свадьбу Беатрис пришлось отложить. Она и Эдо живут с ее будущей свекровью, которая очень милая женщина и мой большой друг. Я очень скучаю по своей второй дочери, как и другие матери,— сказала герцогиня в интервью.


Эдоардо Мапелли-Моцци и принцесса Беатрис


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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