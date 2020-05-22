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Школьникам пришлось посмотреть жесткое порно ради домашнего задания

Школьникам пришлось посмотреть жесткое порно ради домашнего заданияФото: bbc.com

Директор одной из британских школ принес извинения за то, что ученикам дали домашнее задание, выполняя которое они могли посмотреть жесткое порно. Инцидент произошел в городе Халл, пишет «Би-би-си».

Ученики седьмых, восьмых и девятых классов получили домашнее задание, в котором было необходимо дать определения таким понятиям, как гетеросексуальность, гомосексуальность, порнография, мягкое порно, жесткое порно, порноместь, секстинг и некоторым другим. Кроме того, их спрашивали об алкоголе, наркотиках и курении.

В процессе выполнения задания некоторые дети прибегли к помощи интернета, из-за чего им пришлось столкнуться с материалами порнографического характера. Директор школы в ответ на возмущение принес извинения и отметил, что работа не подразумевала поиска в сети. По его словам, в материалах, подготовленных учителем, было достаточно информации для ответа на вопросы.

За время дистанционного обучения, к которому во многих странах прибегли из-за пандемии коронавируса, многие школы неоднократно сталкивались тем, что посторонние люди присоединялись к видеоконференциям в Zoom и включали порно во время занятий. В апреле сообщалось об инциденте, который произошел в саратовской средней школе №95: во время урока в приложении девятиклассникам включили порно. После этого местных учителей попросили отказаться от занятий по Zoom.

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По материалам: lenta.ru

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