Школьникам пришлось посмотреть жесткое порно ради домашнего задания
Директор одной из британских школ принес извинения за то, что ученикам дали домашнее задание, выполняя которое они могли посмотреть жесткое порно. Инцидент произошел в городе Халл, пишет «Би-би-си».
Ученики седьмых, восьмых и девятых классов получили домашнее задание, в котором было необходимо дать определения таким понятиям, как гетеросексуальность, гомосексуальность, порнография, мягкое порно, жесткое порно, порноместь, секстинг и некоторым другим. Кроме того, их спрашивали об алкоголе, наркотиках и курении.
В процессе выполнения задания некоторые дети прибегли к помощи интернета, из-за чего им пришлось столкнуться с материалами порнографического характера. Директор школы в ответ на возмущение принес извинения и отметил, что работа не подразумевала поиска в сети. По его словам, в материалах, подготовленных учителем, было достаточно информации для ответа на вопросы.
За время дистанционного обучения, к которому во многих странах прибегли из-за пандемии коронавируса, многие школы неоднократно сталкивались тем, что посторонние люди присоединялись к видеоконференциям в Zoom и включали порно во время занятий. В апреле сообщалось об инциденте, который произошел в саратовской средней школе №95: во время урока в приложении девятиклассникам включили порно. После этого местных учителей попросили отказаться от занятий по Zoom.