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Снявшаяся в откровенной фотосессии врач вступилась за медсестру из Тулы

Снявшаяся в откровенной фотосессии врач вступилась за медсестру из Тулы
Врач-педиатр из Санкт-Петербурга Анастасия Орлова, которая в прошлом году снялась в откровенной фотосессии, прокомментировала прозрачный защитный костюм медсестры из Тульской областной больницы.

"Во-первых, тот, кто выкладывает такие фотографии в интернет, поступает низко. Тем более если фотографировал мужчина. Ему оказывают помощь, а он поступает по-свински! <…> Во-вторых, тем, кто не облачался в подобные костюмы, никогда не понять, какой дискомфорт они доставляют. Я бы посмотрела на этих критиков, если бы они провели несколько часов в такой защите" — рассказала она в интервью газете Metro.

# Россия
По материалам: ria.ru

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