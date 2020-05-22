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Собянин рассказал, как будут смягчать ограничения в Москве

Собянин рассказал, как будут смягчать ограничения в Москве

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


В четверг, 21 мая, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за коронавируса, — с 25 мая заработают МФЦ, а с 27 мая в городе будут действительны только столичные цифровые пропуска.

По словам градоначальника, введенные в апреле жесткие меры позволили избежать худших сценариев развития эпидемии.


с 25 мая в столице откроются 88 многофункциональных центров государственных услуг «Мои документы» — в МФЦ можно будет попасть по предварительной записи.
с 25 мая в Москве частично заработает каршеринг, работа которого была приостановлена с 13 апреля. Взять в аренду автомобиль можно будет не менее чем на пять дней.
с 27 мая передвигаться по городу можно будет только при наличии московских пропусков — их смогут оформить и жители других регионов.

В свою очередь, Собянин не рекомендует возвращать людей в офисы — предприятия обязаны сохранять максимальную долю сотрудников, работающих дистанционно.

Ранее, с 12 мая, в Москве к работе приступили строительные и промышленные предприятия. По аналогичному сценарию последовала и Московская область — после майских праздников здесь тоже начали работать промышленные предприятия, а также строительный и ремонтный сектор.

В Москве и Подмосковье с 30 марта действует обязательный режим самоизоляции — он будет действовать до 31 мая включительно. Покидать дома разрешается только для поездок на работу, для обращения за экстренной медицинской помощью и в случаях других угроз жизни и здоровью. Выйти можно в ближайший магазин или аптеку, а также чтобы вынести мусор или выгулять домашний животных на расстоянии не больше 100 метров от дома.

Кроме того, с 12 мая, в Москве было введено обязательное ношение масок и перчаток в магазинах и общественном транспорте.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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