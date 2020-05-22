Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Соратника кума Путина в Харькове облили зеленкой: появились фото

Соратника кума Путина в Харькове облили зеленкой: появились фото

Соратника кума Путина в Харькове облили зеленкой: появились фото

В Харькове облили зеленкой бывшего депутата городского совета, главу городской организации «Оппозиционной платформы-За Життя» Андрея Лесика. Напомним, ранее при аналогичных обстоятельствах в городе пострадал ярый фанат «русского мира», журналист Андрей Бородавка.

Фото одиозного политика появилось в городском паблике «ХС».

Сообщается, что инцидент произошел во время митинга против закрытия родильного отделения больницы Южной железной дороги на Полтавском Шляхе.

Агрессивные действия в отношении политика предприняли активисты организации «Фрайкор». Их задержала полиция.

Напомним, 9 мая «ФАКТЫ» публиковали фото и видео из Одессы, где патриоты «художественно» пресекли провокацию любителей «русского мира».

248 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Матвиенко оценила возможности объединения ряда регионов России
Матвиенко оценила возможности объединения ряда регионов России
Жириновский назвал условие, при котором испытал бы вакцину от COVID-19
Жириновский назвал условие, при котором испытал бы вакцину от COVID-19
Трамп отдал три зарплаты на разработку лекарств от коронавируса
Трамп отдал три зарплаты на разработку лекарств от коронавируса
Рязанский губернатор отметил важность поддержки бизнеса во время пандемии
Рязанский губернатор отметил важность поддержки бизнеса во время
Группа "А-Студио" представила в Сети новый трек о любви "Остров"
Группа "А-Студио" представила в Сети новый трек о любви "Остров"
Банки одобрили кредиты системообразующим предприятиям на 33 миллиарда рублей
Банки одобрили кредиты системообразующим предприятиям на 33 миллиарда
Президент Абхазии выясняет, кого МВД награждало оружием
Президент Абхазии выясняет, кого МВД награждало оружием
Жителю Волгограда предъявлено обвинение в реабилитации нацизма
Жителю Волгограда предъявлено обвинение в реабилитации нацизма
Россиянам назвали условия для возвращения к нормальному образу жизни
Россиянам назвали условия для возвращения к нормальному образу жизни
Госдума поддержала перенос даты публикации сведений о доходах депутатов
Госдума поддержала перенос даты публикации сведений о доходах
Тамбовские власти планируют выполнить целевые показатели нацпроектов
Тамбовские власти планируют выполнить целевые показатели нацпроектов
Стало известно о местонахождении потерявшегося Ким Чен Ына
Стало известно о местонахождении потерявшегося Ким Чен Ына

Топ на сегодня

Путин призвал не допустить отката назад при выходе из режимов ограничений
Путин призвал не допустить отката назад при выходе из режимов
Что пишут в Телеграме: 21 мая
Что пишут в Телеграме: 21 мая
Военные ДНР подавили украинские огневые точки у Ясиноватой
Военные ДНР подавили украинские огневые точки у Ясиноватой
Путин поручил подготовить предложения по преодолению последствий пандемии
Путин поручил подготовить предложения по преодолению последствий
Названы сроки возвращения большинства регионов России к нормальной жизни
Названы сроки возвращения большинства регионов России к нормальной

Еще по теме

В горсовете Киева депутата облили зеленкой и забросали яйцами 
Председателя квалификационной комиссии судей облили зеленкой
Пришлось закрыть ресторан: одесситы проучили любителя "русского мира"
Видео: Глава «Полка Победы» подрался с напавшим на Бережную