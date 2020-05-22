Соратника кума Путина в Харькове облили зеленкой: появились фото

Анастасия Иванова

В Харькове облили зеленкой бывшего депутата городского совета, главу городской организации «Оппозиционной платформы-За Життя» Андрея Лесика. Напомним, ранее при аналогичных обстоятельствах в городе пострадал ярый фанат «русского мира», журналист Андрей Бородавка.

Фото одиозного политика появилось в городском паблике «ХС».

Сообщается, что инцидент произошел во время митинга против закрытия родильного отделения больницы Южной железной дороги на Полтавском Шляхе.

Агрессивные действия в отношении политика предприняли активисты организации «Фрайкор». Их задержала полиция.

Напомним, 9 мая «ФАКТЫ» публиковали фото и видео из Одессы, где патриоты «художественно» пресекли провокацию любителей «русского мира».

