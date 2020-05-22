Среди жертв авиакатастрофы в Пакистане нет россиян

Анастасия Иванова

Россиян нет среди жертв авиакатастрофы в Пакистане, заявили в пятницу в МИД РФ.

Следовавший из Лахора самолет "Пакистанских международных авиалиний" потерпел крушение 22 мая при заходе на посадку в международный аэропорт Карачи.

"По имеющейся информации, погибло около 100 человек, находившихся на борту. В настоящий момент устанавливается количество жертв среди жителей домов, на которые упал самолет. По имеющимся сведениям, росграждан среди пострадавших нет", - сообщило российское министерство.

"Выражаем сочувствие и поддержку семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления всем раненым", - заявили в МИД.