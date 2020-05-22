США могут дать союзникам больше данных о России

Анастасия Иванова

США рассмотрят варианты предоставления дополнительных снимков территории России союзникам после выхода из Договора по открытому небу, говорится в распространенном в пятницу заявлении Пентагона.

"Соединенные Штаты находились в тесном контакте с нашими союзниками и партнерами по поводу пересмотра нами договора, и мы изучим варианты предоставления дополнительных видовых продуктов союзникам для смягчения последствий появления любых пробелов, которые могут возникнуть вследствие выхода из договора", - говорится в сообщении.

США ранее заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе, после чего спустя шесть месяцев они будут свободных от обязательств в рамках этого документа. Причиной они назвали якобы несоблюдение Россией условий договора. При этом президент Дональд Трамп не исключил, что решение может быть изменено, если Москва начнет следовать документу. Россия в прошлом опровергала обвинения США в нарушении договора.

Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.

США до сих пор делились с союзниками, не имеющих технических возможностей для осуществления собственных наблюдательных полетов, результатами таких миссий.