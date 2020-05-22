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США назвали еще одну причину для санкций против Китая

США назвали еще одну причину для санкций против КитаяФото: Pixabay

Сенаторы США подготовили двухпартийный законопроект о санкциях против функционеров Коммунистической партии Китая и китайских организаций, которые причастны к подготовке и осуществлению системы новых законов в Гонконге. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

Сенатор-демократ Крис Ван Холлен и его республиканский коллега Пэт Туми нашли еще одну причину ввести санкции против Китая, заявив, что уже работали над внесением билля о санкциях. Однако информация о новом законопроекте КНР заставила их действовать активнее.

Как указали политики, они намерены убеждать лидеров сената рассмотреть этот вопрос. «Мы накажем тех, кто причастен к незаконным карательным мерам Китая в Гонконге», — заявил Ван Холлен.

Согласно закону от 1992 года, США поддерживают отдельный от Китая и более благоприятный режим торговли с Гонконгом, однако лишь в случае, если Вашингтон видит, что этот административный район поддерживает высокую степень автономии от Пекина.

США утверждают, что любые решения Китая, которые затрагивают автономию и свободу Гонконга, «неизбежно повлияют» на оценку Вашингтоном соглашения «Одна страна, две системы» и статуса этой территории. Пекин критику США отвергает.

Резолюция о разработке законопроекта о механизме по защите национальной безопасности в Гонконге включена в повестку 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва. Законодатели намерены рассмотреть вопрос о разработке законопроекта о создании и оздоровлении правовой системы и механизма исполнения по защите национальной безопасности в Гонконге.

Гонконг вернулся в состав Китая в 1997 году. Согласно совместной декларации Китая и Гонконга, городу была обещана широкая автономия на 50 лет. Благодаря этому статусу у Гонконга установились особые отношения с США.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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