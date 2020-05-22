США выйдут из Договора по открытому небу через полгода — Госдеп
После того, как президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе страны из Договора по открытому небу (ДОН), Госдепартамент заявил, что это произойдет через шесть месяцев.
В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что в ближайшее время Вашингтон представит уведомление о своем решении.
Однако отмечается, что США могут и пересмотреть свои планы, но при условии, что Россия «вернется к полному соблюдению» Договора.
Ранее Трамп заявил, что Москва якобы нарушает положения Договора, поэтому Вашингтон и решил из него выйти, но, по мнению главы Белого дома, «есть шанс на достижение нового соглашения».
Договор по открытому небу в 1955 году предложил заключить в качестве меры по укреплению доверия президент США Дуайт Айзенхауэр. В 1992 году он был подписан странами НАТО и бывшего Варшавского договора и в 2002 году вступил в силу. Участницами соглашения являются 35 стран, в том числе Германия, Франция, Великобритания, Турция, Канада. За время существования договора было совершено более 1 500 наблюдательных полётов.