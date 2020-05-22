США выйдут из Договора по открытому небу через полгода — Госдеп

Влада Некрасова

После того, как президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе страны из Договора по открытому небу (ДОН), Госдепартамент заявил, что это произойдет через шесть месяцев.

В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что в ближайшее время Вашингтон представит уведомление о своем решении.

«Через шесть месяцев Соединенные Штаты больше не будут участником Договора», — говорится в сообщении.

Однако отмечается, что США могут и пересмотреть свои планы, но при условии, что Россия «вернется к полному соблюдению» Договора.

Ранее Трамп заявил, что Москва якобы нарушает положения Договора, поэтому Вашингтон и решил из него выйти, но, по мнению главы Белого дома, «есть шанс на достижение нового соглашения».

«Безусловно, это говорит о подрыве европейской безопасности и доверия друг к другу со стороны Соединённых Штатов. США в этой части используют некие хитросплетения, потому что Договор по открытому небу подписали 34 государства и подавляющее их большинство — страны блока НАТО. И они так или иначе продолжат обмениваться информацией со Штатами», — сказал в разговоре с RT заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Договор по открытому небу в 1955 году предложил заключить в качестве меры по укреплению доверия президент США Дуайт Айзенхауэр. В 1992 году он был подписан странами НАТО и бывшего Варшавского договора и в 2002 году вступил в силу. Участницами соглашения являются 35 стран, в том числе Германия, Франция, Великобритания, Турция, Канада. За время существования договора было совершено более 1 500 наблюдательных полётов.