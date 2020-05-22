Ссорящимся на карантине парам посоветовали стоп-слово

Вадим Карасев

Роза СябитоваФото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Ведущая популярной телевизионной программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова посоветовала россиянам использовать стоп-слова, чтобы купировать бытовые конфликты в период карантина. Сама сваха для разрешения бытовых ссор применяет слово «котлета». Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Сябитова подчеркнула, что задача по организации домашнего быта лежит на женщинах. По ее словам, «хозяйки должны вернуть семьи в рабочее состояние». Сваха посоветовала россиянам входить в тот ритм жизни, в котором они жили до пандемии коронавируса.

Для избежания тяжелых конфликтов Сябитова рекомендовала использовать специальные стоп-слова, отметив, что в ее семье таковым является «котлета». Телеведущая и ее близкие называют его, когда ссора доходит до «точки невозврата». «Мы просто договорились, кстати, всей семьей, что как только наступает этот момент, еще до точки невозврата, мы говорим кодовое слово. Для нас кодовое слово было "котлета". Во-первых, это смешно, во-вторых, уводит в сторону, это отвлекающий маневр. Мы разворачивались и уходили по разным углам. Это очень хороший способ отвлечься», — пояснила сваха.

Ранее, в апреле, россиянам дали советы по выживанию в самоизоляции. По мнению психологов, спокойно вынести ограничения в период распространения коронавируса гражданам помогут новое хобби, сокращенное время пользования гаджетами, проветривание квартир и ряд других мер.