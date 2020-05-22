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Стало известно, какой романтичный сюрприз сделала Меган Маркл принцу Гарри на заднем дворе их дома

Стало известно, какой романтичный сюрприз сделала Меган Маркл принцу Гарри на заднем дворе их дома

Совсем недавно 38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри отметили вторую годовщину со дня свадьбы, сделав другу для друга запоминающиеся подарки. Каждый раз, когда подходит какая-нибудь дата, супруги подходят к подаркам с особым энтузиазмом. Инсайдер журнала People рассказал, как они отметили день рождения Гарри в прошлом году.Они всегда дарят друг другу невероятно романтичные подарки. В прошлом году Меган воссоздала на заднем дворе их с Гарри африканские приключения. Ботсвана очень много значит для них, особенно для Гарри. Меган захотела "перенести" его туда в день рождения, поэтому она купила палатку, спальные мешки, приготовила ужин и тем самым воссоздала Ботсвану, где они влюбились друг в друга,— рассказал информатор.


Принц Гарри и Меган Маркл

В начале своего романа Меган и Гарри вместе ездили в Ботсвану — принц пригласил свою девушку, за которой только начал ухаживать, присоединиться к его поездке в Африку. Мы разбили лагерь под звездным небом. Она присоединилась ко мне на пять дней в этой поездке, что было совершенно фантастично,— рассказывал Гарри в одном из интервью.


На недавнюю вторую годовщину брака герцогиня Сассекская сделала подарок мужу своими руками — открытку, написав в ней о своей любви. Они любят сами делать традиционные свадебные подарки. Первая годовщина свадьбы была бумажной, и Меган написала свадебную речь, вставив ее в рамку. А в этом году они оба подарили друг другу подарки из хлопка,— рассказал инсайдер.

Ранее источники из окружения Меган и Гарри сообщали, что среди подарков в этом году также были цветы и кольцо.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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