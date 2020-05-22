Стало известно, кто в России первым получит вакцину от коронавируса

Лидия Мартынова

В России вакцину от коронавируса, когда она появится, в первую очередь получат люди из групп риска. Об этом, как сообщает РИА «Новости», рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что это будет возможно при условии произвести сразу много доз вакцины, но вопрос увеличения производственных мощностей сейчас прорабатывается.

«Большое количество вакцины сразу выработать сложно. Если не будет производственной возможности, чтобы сделать сразу много, то по общим правилам, сначала прививают группы риска. Если будет такая возможность, а сегодня она прорабатывается на уровне государства, то тогда мы сможем наработать вакцину для большей части населения Российской Федерации», — сказала Попова.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что разработка вакцины от новой коронавирусной инфекции в России идет по графику и без сбоев.