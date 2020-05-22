Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Стало известно, кто в России первым получит вакцину от коронавируса

Стало известно, кто в России первым получит вакцину от коронавируса

Стало известно, кто в России первым получит вакцину от коронавируса

В России вакцину от коронавируса, когда она появится, в первую очередь получат люди из групп риска. Об этом, как сообщает РИА «Новости», рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что это будет возможно при условии произвести сразу много доз вакцины, но вопрос увеличения производственных мощностей сейчас прорабатывается.

«Большое количество вакцины сразу выработать сложно. Если не будет производственной возможности, чтобы сделать сразу много, то по общим правилам, сначала прививают группы риска. Если будет такая возможность, а сегодня она прорабатывается на уровне государства, то тогда мы сможем наработать вакцину для большей части населения Российской Федерации», — сказала Попова.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что разработка вакцины от новой коронавирусной инфекции в России идет по графику и без сбоев.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Китай готов работать с США над реализацией первой фазы торговой сделки
Китай готов работать с США над реализацией первой фазы торговой сделки
В российском регионе недоплатили медикам за борьбу с коронавирусом
В российском регионе недоплатили медикам за борьбу с коронавирусом
Друг Лили Рейнхарт и Коула Спроуса подтвердил слухи об их расставании
Друг Лили Рейнхарт и Коула Спроуса подтвердил слухи об их расставании
Путин поддержит Кондратьева на выборах губернатора Кубани
Путин поддержит Кондратьева на выборах губернатора Кубани
Стало известно об изменениях в актерском составе "Миссии невыполнима 7"
Стало известно об изменениях в актерском составе "Миссии невыполнима
МИД ответил Токио по вопросу суверенитета над Курилами
МИД ответил Токио по вопросу суверенитета над Курилами
Стало известно, кто в России первым получит вакцину от коронавируса
Стало известно, кто в России первым получит вакцину от коронавируса
Лунный календарь окрашивания волос на июнь 2020 года
Лунный календарь окрашивания волос на июнь 2020 года
Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»
Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»
BCG: Россия переходит к немецкому сценарию поддержки бизнеса
BCG: Россия переходит к немецкому сценарию поддержки бизнеса
ЦИК объяснил размораживание средств для голосования по поправкам
ЦИК объяснил размораживание средств для голосования по поправкам
Белый дом обвинил Россию в слежке за Трампом
Белый дом обвинил Россию в слежке за Трампом

Топ на сегодня

В Югре разработали ряд мер для локализации крупных очагов COVID-19
В Югре разработали ряд мер для локализации крупных очагов COVID-19
Мир поставил рекорд по новым случаям Covid-19 за сутки: события ночи 21 мая
Мир поставил рекорд по новым случаям Covid-19 за сутки: события ночи
Источник: Россия контактирует с США по ближневосточному урегулированию
Источник: Россия контактирует с США по ближневосточному урегулированию
Опубликованы этапы запуска транспорта в Украине
Опубликованы этапы запуска транспорта в Украине
Потерявших работу россиян наймут на стройки и благоустройство
Потерявших работу россиян наймут на стройки и благоустройство

Еще по теме

Определена очередность вакцинации россиян от коронавируса
Попова оценила возможность прекращения циркуляции коронавируса
В США переживают, что Китай первым получит вакцину от коронавируса
СМИ: создание вакцины против коронавируса из Китая займёт не менее полугода