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Стало известно о местонахождении потерявшегося Ким Чен Ына

Стало известно о местонахождении потерявшегося Ким Чен ЫнаФото: KCNA / Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын находится в Вонсане после посещения завода по производству удобрений в начале мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на японские и южнокорейские СМИ.

Источники изданий отмечают, что глава КНДР не возвращался в Пхеньян после посещения завода 1 мая, однако о причинах задержки в курортном комплексе на побережье, не сообщается.

Также сообщается, что Ким Чен Ын продолжает вести непубличную деятельность — посещает отделения армии и следит за разработкой ракет и других стратегическмх вооружений.

Ранее 22 мая агенство «Ёнхап» сообщило, что Ким Чен Ын не появлялся на публике в течение последних трех недель. Представитель Министерства объединения Республики Корея Йо Санг-Ки заявил, что власти Южной Кореи пристально следят за ситуацией в соседнем государстве.

В середине апреля Ким Чен Ын пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. Из-за этого появились слухи о возможной смерти или болезни политика. Предполагалось, что лидер Северной Кореи не может самостоятельно встать, нормально ходить или находится в «вегетативном состоянии». Однако 2 мая Центральное телеграфное агентство Кореи и официальное печатное издание страны опубликовали фотографии Кима с церемонии открытия нового завода.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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