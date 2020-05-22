Стало известно об изменениях в актерском составе "Миссии невыполнима 7"

Лидия Мартынова

СМИ узнали об изменениях в актерском составе, которые произойдут в седьмой части шпионской франшизы "Миссия невыполнима" с Томом Крузом в главной роли, сообщает THR.

По информации издания, создатели картины передали роль злодея, на которую первоначально был утвержден Николас Холт ("Тепло наших тел", сериал "Великая"), Эсае Моралесу ("Полиция Нью-Йорка"). Причиной такого решения стал конфликт, связанный со съемочным графиком актера.

В THR уточняют, что производство проекта по-прежнему приостановлено на фоне пандемии коронавируса. Задержка и привела к тому, что Холту в итоге пришлось покинуть группу.

Режиссер картины Кристофер Маккуорри проводит встречи с командой с помощью видеоконференций. Он работает сразу над двумя частями франшизы.

Известно, что в фильме примут участие: Ребекка Фергюсон ("Миссия невыполнима: Последствия"), Хейли Этвелл ("Первый мститель"), Ши Уигхэм ("Джокер"), Пом Клементьефф ("Мстители: Война бесконечности") и другие.

Премьера боевика "Миссия невыполнима 7" запланирована на ноябрь 2021 года, а "Миссия невыполнима 8" выйдет в 2022 году.