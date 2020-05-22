Свобода слова и демократия на Западе существуют только на бумаге — военкор

Влада Некрасова

Для тех, кто хочет найти правдивую информацию, блокировка cо стороны YouTube не станет препятствием, как и для тех, кто хочет эту информацию доносить, заявили корреспонденту ИА Newstes военкоры «News Front». Военкор Катерина Катина, которая работает в информационном агентстве с момента его основания, рассказала, что канал был удален внезапно и без объяснения причин.

«Новость об удалении нашего канала на YouTube прозвучала как гром средь ясного неба, ведь никаких нарушений и страйков со стороны YouTube не было. Просто взяли и без объяснения причин удалили канал с почти полумиллионом подписчиков, просуществовавший пять с половиной лет. К сожалению, нечто подобное можно было ожидать рано или поздно, потому что цензура на Западе, а YouTube, как мы помним — ресурс американский, ужесточается. Свобода слова и демократия в Западном мире существуют только на бумаге, а по факту любое альтернативное мнение стараются заглушить. Безусловно, очень обидно, что огромный пласт работы уничтожен, но, несмотря на это, „News Front“ активно продолжает свою деятельность, видео репортажи выходят в соцсети „ВКонтакте“ и на платформе Rutube. Как бы ни старались противники правды, она всегда находит выход, и кто захочет — нужную информацию найдет», — заявила Катина.

«Блокировка канала „News Front“ — это серьёзный информационный удар. Это удаление важного архива, в котором хранилось просто неописуемое количество материалов с охваченного войной Донбасса, начиная еще с самых истоков зарождения конфликта. Это труды десятка людей, которые неоднократно рисковали своей жизнью. Думаю, уже много об этом говорили: сколько фактов преступлений зафиксировано, сколько мнений, сколько человеческого горя и просьб… Но некоторые забыли и о том, что „News Front“ был просто костью в горле для тех, кому есть, что скрыть в этом конфликте. А ввиду того, что война еще далеко не окончена, да и не совсем предсказуемо, как дальше будут развиваться события — блокировка канала наводит на некоторые подозрительные мысли. Ведь любой корреспондент агентства буквально живет рядом с зоной конфликта, и от него трудно что-то скрыть и трудно воспрепятствовать своевременной реакции на какое-либо событие. Это можно сказать и про коллег из „ANNA-News“», — сказал военный документалист из Луганска Никита Возьмитель.

Ранее YouTube заблокировал каналы российских изданий ANNA-News, News Front и телеканала «Крым 24». МИД России назвал блокировку каналов российских медиа неприемлемым, расценив действия видеохостинга как «очередной акт дискриминации русскоязычных медиаресурсов со стороны подконтрольных США интернет-платформ».