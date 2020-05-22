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Тамбовские власти планируют выполнить целевые показатели нацпроектов

Тамбовские власти планируют выполнить целевые показатели нацпроектов
Тамбовская область должна выполнить целевые показатели нацпроектов в этом году, хотя сегодняшняя ситуация с пандемией оказывает негативное влияние на некоторые из них, сообщил в пятницу на брифинге глава региональной администрации Александр Никитин.

Губернатор уточнил, что работа над нацпроектами в этом году продолжается с первых дней января и почти не останавливалась, несмотря на сложившиеся обстоятельства.

"Объективно сегодняшняя ситуация, конечно, оказывает негативное влияние на некоторые показатели. Например, посещаемость объектов сферы культуры. Хотя и здесь, возможно, будет учитываться работа через интернет. Но еще много времени впереди, и целевые показатели регион должен выполнить", - привели в пресс-службе облправительства слова Никитина.

Что касается строительных и ремонтных работ, то они приостанавливались из-за ограничительных мер всего на неделю.

"Я знаю, что с опережением ведутся работы на 16 дорожных объектах, продолжается строительство 7 детских садов на 910 мест в городах Тамбове, Уварово и Тамбовском районе, их готовность колеблется в пределах от 40% до 80%. Высокими темпами строится школа Экотех+ на 825 мест в городе Котовске, начаты работы по реконструкции детской областной больницы, в сентябре будет завершено возведение ФОКа в Мичуринске", - отметил Никитин.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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