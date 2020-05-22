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Тарзан пожаловался на нехватку денег и позавидовал врачам и пенсионерам

Тарзан пожаловался на нехватку денег и позавидовал врачам и пенсионерамСергей ГлушкоФото: @tarzan___official

Российский актер, певец и бодибилдер Сергей Глушко, известный как Тарзан, пожаловался на нехватку денег в период самоизоляции из-за коронавируса. Об этом он рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro.

По словам Глушко, его единственный бизнес — фитнес-центр — закрылся из-за ограничений, введенных в Москве для борьбы с распространением инфекции. Позже он принял решение о расторжении юридических отношений с собственниками недвижимости и перевез спортивное оборудование на дачу.

Он признался, что коронавирус сильно ударил по семейному бюджету: и он, и его жена, певица Наташа Королева, столкнулись с нехваткой средств. В связи с этим артист задался вопросом, почему российские власти не помогают деятелям культуры, отдавая предпочтение пенсионерам и врачам.

«В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома, и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем. Более того, мы будем последними, кого подключат к жизни, потому что это массовое собрание людей», — пожаловался Глушко. По его словам, россияне убеждены, что артисты — самые богатые люди в стране, и требуют от них помогать врачам. «Народ вообще не понимает!» — резюмировал бодибилдер.

По состоянию на 21 мая в России выявлено 317 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3099 летальных исходов, выздоровели 92 681 человек. За последние сутки зарегистрировано 8926 новых случаев инфицирования.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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