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Тарзана пригласили работать в такси после жалобы на нехватку денег

Тарзана пригласили работать в такси после жалобы на нехватку денегСергей ГлушкоФото: страница @tarzan___official в Instagram

Российскому артисту Сергею Глушко, известному как Тарзан, а также его жене, певице Наташе Королевой, предложили работу в такси после жалобы бодибилдера на нехватку денег и выражения зависти врачам и пенсионерам. Соответствующий пост написал представитель компании «Ситимобил» Георгий Лобушкин на своей странице в Facebook.

Лобушкин назвал «выступление» Тарзана печальным и добавил, что компания отнеслась к артисту с большим сочувствием.

«Сегодня мы оперативно обсудили с нашими партнерами эту ситуацию и решили помочь в ускоренном режиме подключить Сергея Глушко и Наташу Королеву к Ситимобил. Мы также поможем со скорейшим прохождением всех процедур, чтобы они, как можно скорее могли приступить к работе в такси, в том числе, оформлением автомобиля в лизинг», — отметил представитель компании.

Лобушкин добавил, что «Ситимобил» не просто помогает пассажирам, врачам, донорам и другим горожанам безопасно передвигаться по городу, но и «создает рабочие места для всех, кому это необходимо».

Ранее Тарзан пожаловался на нехватку денег в период самоизоляции из-за коронавируса. По словам Глушко, его единственный бизнес — фитнес-центр — закрылся из-за ограничений, введенных в Москве для борьбы с распространением инфекции. В связи с этим артист задался вопросом, почему российские власти не помогают деятелям культуры, отдавая предпочтение пенсионерам и врачам.

«В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома, и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем. Более того, мы будем последними, кого подключат к жизни, потому что это массовое собрание людей», — пожаловался Глушко.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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