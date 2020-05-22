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Тема не звучит вообще: Зеленского упрекнули за отсутствие стратегии по возврату Крыма

Тема не звучит вообще: Зеленского упрекнули за отсутствие стратегии по возврату Крыма

За год президентства Владимира Зеленского тема деоккупации Крыма не только не продвинулась, но даже «откатилась» назад, более того, сегодня она практически не звучит. Такую тенденцию в интервью «ФАКТАМ» констатировал выходец из Крыма, известный украинский журналист Павел Казарин. Напомним, Украина решила бойкотировать организованную Россией конференцию по Крыму в Совбезе ООН.

Он также назвал единственным достижением команды президента по Крыму оборудование пунктов пропуска на административной границе между Херсонской областью и территорией аннексированного полуострова.

По мнению журналиста, «крымская» брешь в политике президента связана с отсутствием в его ближайшем окружении специалистов — есть лишь отдельные люди в отдельных министерствах и ведомствах.

«У меня большие сомнения по поводу того, что у Владимира Зеленского есть какое-то стройное понимание, что такое полуостров Крым и какая вообще у этого региона специфика», — признался собеседник «ФАКТОВ».

Полный текст интервью «Зеленский-шоумен спасает рейтинг Зеленского-президента, — Павел Казарин» читайте в «ФАКТАХ».

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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