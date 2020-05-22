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Тираж видеоигры Grand Theft Auto V превысил 130 млн

Тираж видеоигры Grand Theft Auto V превысил 130 млн
В свежем квартальном отчёте Take-Two поделилась успехами своих проектов — тиражи многих оказались очень высокими. Лидером, конечно же, остаётся Grand Theft Auto V:

GTA V — 130 млн копий (без учёта раздачи в EGS)

Red Dead Redemption 2 — 31 млн копий

NBA 2K20 — 12 млн копий

Borderlands 3 — 10 млн копий

Mafia III — 7 млн копий

The Outer Worlds — 2,5 млн копий.
За отчётный квартал значительно выросла прибыль от микротранзакций (на 47%) — больше всего этому способствовали NBA 2K20 и GTA Online.
Год оказался рекордным для Take-Two, однако до 31 марта 2021 года компания не планирует выпускать крупные игры. К примеру, Kerbal Space Program 2 решили отложить как минимум до осени 2021 года.

В течение пяти лет, до конца 2025 года, издатель намерен выпустить 93 игры:

63 из них — крупные игры

17 — среднебюджетные игры

13 — казуальные или аркадные игры

47 — игры по известным сериям

46 — игры по новой интеллектуальной собственности

21 — мобильные игры

67 — платные игры

26 — условно-бесплатные игры.
# Технологии / В мире
По материалам: gogetnews.info

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