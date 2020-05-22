Тираж видеоигры Grand Theft Auto V превысил 130 млн

Алексей Вольцев

В свежем квартальном отчёте Take-Two поделилась успехами своих проектов — тиражи многих оказались очень высокими. Лидером, конечно же, остаётся Grand Theft Auto V:GTA V — 130 млн копий (без учёта раздачи в EGS)Red Dead Redemption 2 — 31 млн копийNBA 2K20 — 12 млн копийBorderlands 3 — 10 млн копийMafia III — 7 млн копийThe Outer Worlds — 2,5 млн копий.За отчётный квартал значительно выросла прибыль от микротранзакций (на 47%) — больше всего этому способствовали NBA 2K20 и GTA Online.Год оказался рекордным для Take-Two, однако до 31 марта 2021 года компания не планирует выпускать крупные игры. К примеру, Kerbal Space Program 2 решили отложить как минимум до осени 2021 года.В течение пяти лет, до конца 2025 года, издатель намерен выпустить 93 игры:63 из них — крупные игры17 — среднебюджетные игры13 — казуальные или аркадные игры47 — игры по известным сериям46 — игры по новой интеллектуальной собственности21 — мобильные игры67 — платные игры26 — условно-бесплатные игры.