Тираж видеоигры Grand Theft Auto V превысил 130 млн
Сегодня, 05:28 Алексей Вольцев
В свежем квартальном отчёте Take-Two поделилась успехами своих проектов — тиражи многих оказались очень высокими. Лидером, конечно же, остаётся Grand Theft Auto V:
GTA V — 130 млн копий (без учёта раздачи в EGS)
Red Dead Redemption 2 — 31 млн копий
NBA 2K20 — 12 млн копий
Borderlands 3 — 10 млн копий
Mafia III — 7 млн копий
The Outer Worlds — 2,5 млн копий.
За отчётный квартал значительно выросла прибыль от микротранзакций (на 47%) — больше всего этому способствовали NBA 2K20 и GTA Online.
Год оказался рекордным для Take-Two, однако до 31 марта 2021 года компания не планирует выпускать крупные игры. К примеру, Kerbal Space Program 2 решили отложить как минимум до осени 2021 года.
В течение пяти лет, до конца 2025 года, издатель намерен выпустить 93 игры:
63 из них — крупные игры
17 — среднебюджетные игры
13 — казуальные или аркадные игры
47 — игры по известным сериям
46 — игры по новой интеллектуальной собственности
21 — мобильные игры
67 — платные игры
26 — условно-бесплатные игры.
По материалам: gogetnews.info