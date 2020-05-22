Трамп отдал три зарплаты на разработку лекарств от коронавируса

Вадим Карасев

Дональд ТрампФото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп перечислил министерству здравоохранения и социальных служб страны три своих зарплаты. Об этом сообщила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, передает ТАСС.

Отмечается, что Трамп пожертвовал на разработку лекарств по борьбе с коронавирусом 100 тысяч долларов — всю зарплату за первый квартал нынешнего года.

«Трамп жертвует свою зарплату за первый квартал 2020 года министерству здравоохранения и социальных служб для поддержки предпринимаемых усилий по разработке новых лекарств для лечения и профилактики коронавируса», — отметила Макинэни.

В начале марта стало известно, что американский лидер пожертвовал свою зарплату за четвертый квартал 2019 года в размере 100 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом.

После победы на выборах Трамп отказался от зарплаты президента. Зарплата президента США составляет 400 тысяч долларов в год. Кроме того, хозяин Белого дома имеет право распоряжаться счетом, на котором лежат 50 тысяч долларов на личные расходы ежегодно. Также в его распоряжении имеется фонд оплаты поездок в размере 100 тысяч долларов и 19 тысяч долларов на развлечения.