Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Трамп отдал три зарплаты на разработку лекарств от коронавируса

Трамп отдал три зарплаты на разработку лекарств от коронавируса

Трамп отдал три зарплаты на разработку лекарств от коронавирусаДональд ТрампФото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп перечислил министерству здравоохранения и социальных служб страны три своих зарплаты. Об этом сообщила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, передает ТАСС.

Отмечается, что Трамп пожертвовал на разработку лекарств по борьбе с коронавирусом 100 тысяч долларов — всю зарплату за первый квартал нынешнего года.

«Трамп жертвует свою зарплату за первый квартал 2020 года министерству здравоохранения и социальных служб для поддержки предпринимаемых усилий по разработке новых лекарств для лечения и профилактики коронавируса», — отметила Макинэни.

В начале марта стало известно, что американский лидер пожертвовал свою зарплату за четвертый квартал 2019 года в размере 100 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом.

После победы на выборах Трамп отказался от зарплаты президента. Зарплата президента США составляет 400 тысяч долларов в год. Кроме того, хозяин Белого дома имеет право распоряжаться счетом, на котором лежат 50 тысяч долларов на личные расходы ежегодно. Также в его распоряжении имеется фонд оплаты поездок в размере 100 тысяч долларов и 19 тысяч долларов на развлечения.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Матвиенко оценила возможности объединения ряда регионов России
Матвиенко оценила возможности объединения ряда регионов России
Жириновский назвал условие, при котором испытал бы вакцину от COVID-19
Жириновский назвал условие, при котором испытал бы вакцину от COVID-19
Трамп отдал три зарплаты на разработку лекарств от коронавируса
Трамп отдал три зарплаты на разработку лекарств от коронавируса
Рязанский губернатор отметил важность поддержки бизнеса во время пандемии
Рязанский губернатор отметил важность поддержки бизнеса во время
Группа "А-Студио" представила в Сети новый трек о любви "Остров"
Группа "А-Студио" представила в Сети новый трек о любви "Остров"
Банки одобрили кредиты системообразующим предприятиям на 33 миллиарда рублей
Банки одобрили кредиты системообразующим предприятиям на 33 миллиарда
Президент Абхазии выясняет, кого МВД награждало оружием
Президент Абхазии выясняет, кого МВД награждало оружием
Жителю Волгограда предъявлено обвинение в реабилитации нацизма
Жителю Волгограда предъявлено обвинение в реабилитации нацизма
Россиянам назвали условия для возвращения к нормальному образу жизни
Россиянам назвали условия для возвращения к нормальному образу жизни
Госдума поддержала перенос даты публикации сведений о доходах депутатов
Госдума поддержала перенос даты публикации сведений о доходах
Тамбовские власти планируют выполнить целевые показатели нацпроектов
Тамбовские власти планируют выполнить целевые показатели нацпроектов
Стало известно о местонахождении потерявшегося Ким Чен Ына
Стало известно о местонахождении потерявшегося Ким Чен Ына

Топ на сегодня

Путин призвал не допустить отката назад при выходе из режимов ограничений
Путин призвал не допустить отката назад при выходе из режимов
Что пишут в Телеграме: 21 мая
Что пишут в Телеграме: 21 мая
Военные ДНР подавили украинские огневые точки у Ясиноватой
Военные ДНР подавили украинские огневые точки у Ясиноватой
Путин поручил подготовить предложения по преодолению последствий пандемии
Путин поручил подготовить предложения по преодолению последствий
Названы сроки возвращения большинства регионов России к нормальной жизни
Названы сроки возвращения большинства регионов России к нормальной

Еще по теме

Трамп пожертвовал зарплату на борьбу с коронавирусом
Трамп пожертвовал 100 тысяч долларов на борьбу с опиоидным кризисом
Трамп останется три месяца без зарплаты из-за наркотиков
Трамп перевел часть зарплаты на инфраструктурные проекты