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Трамп поделился впечатлениями от ношения маски

Трамп поделился впечатлениями от ношения маскиФото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп рассказал, что наконец поносил медицинскую маску, и поделился своими впечатлениями. Об этом стало известно во время его поездки на автомобильный завод Ford в штате Мичиган, передает South China Morning Post.

Американский лидер показал присутствовавшим тканевую маску и рассказал, что уже надевал ее. Отмечается, что Трампа попросили надеть маску во время посещения фабрики, однако он снял ее перед тем, как выйти на публику. «Я не хотел доставлять прессе такое удовольствие и показываться в ней», — отметил он. Президент добавил, что маска все равно выглядит очень мило.

Ранее Трамп заявил, что власти не будут вводить строгие ограничительные меры и откажутся закрывать страну в случае, если осенью произойдет вторая волна пандемии нового коронавируса. Он также выразил уверенность, что страна сможет сдержать будущие вспышки инфекции.

На этой неделе все американские штаты сообщили о готовности ослабить ограничительные меры, введенные из-за коронавируса. Некоторым предприятиям разрешили возобновить производство для того, чтобы люди смогли вернуться на рабочие места. Решения приняты несмотря на рост числа заболеваний в Аризоне, Северной Каролине, Техасе.

По последним данным, в США 1,57 миллиона зараженных коронавирусом. 94 702 человека погибли.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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