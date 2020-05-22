"Ты просто сдала": Ургант пристыдил Собчак за отсутсвие маски

Вадим Карасев

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram видео своей встречи в коридоре Останкино с коллегой Иваном Ургантом, который раскритиковал ее за отсутствие маски и перчаток.

Собчак хотела снять на видео Урганта, но внезапно стала героиней сама. Ролик она назвала "Случай в Останкино". "Ты бы себя сняла, чтобы люди посмотрели как ты без всего", - советует Ургант коллеге. В ответ телеведущая ответила, что уже сдавала тест на коронавирус, но Ургант парировал: "Ты просто сдала, мать!"

Подписчики Собчак не одобрили ее поведения и согласились с Ургантом, что надо в общественных местах следует носить маску.

Ранее в Татарстане сотрудница МВД составила административный протокол на мужчину, вышедшего на улицу без маски и перчаток. При этом сама она тоже не обладала требуемыми средствами защиты – перчаток не было, а маска была опущена на подбородок.