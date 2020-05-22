Удушить не выйдет. Захарова оценила санкции США против Венесуэлы

Лидия Мартынова

Американские экономические санкции против Венесуэлы сродни эффекту коронавируса на человека, заявила во время брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так дипломат прокомментировала решение США заблокировать венесуэльские активы на сумму более 116 миллиардов долларов.





"В результате односторонних ограничительных мер США совокупный объем заблокированных венесуэльских активов составляет более 116 млрд долларов", – приводит РИА Новости ее слова.

Представитель дипведомства отметила, что такими действиями Вашингтон отрезал от Венесуэлы ресурсы и возможности для приобретения лекарств, вакцин, предметов индивидуальной защиты, медицинского оборудования и расходных материалов.

"Действие введенных против Венесуэлы экономических санкций сродни просто такому эффекту коронавируса на организм человека. И в том, и в другом случае поражается система подачи кислорода. Я понимаю, что это очень символический образ, более художественный, но так или иначе пытаются сделать США, часть политического истеблишмента, все для того, чтобы удушить Венесуэлу", – подчеркнула Захарова.

В Венесуэле в начале 2019 года начались протесты против социально-экономической политики президента Николаса Мадуро. В этих условиях Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, провозгласил себя временным президентом. Ряд соседних с Венесуэлой стран, а также некоторые государства Европы, а также США признал его в качестве легитимного главы государства.

Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как законного президента.

Ранее радио Sputnik сообщило, что венесуэльский лидер поблагодарил Владимира Путина за поддержку в борьбе с коронавирусом.