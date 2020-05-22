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Украина договорилась с МВФ о новом кредите из-за коронавируса

Украина договорилась с МВФ о новом кредите из-за коронавирусаФото: Yuri Gripas / Reuters

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились на рабочем уровне о резервном кредите на сумму 5 миллиардов долларов. Об этом говорится в распространенном сообщении фонда, передает ТАСС.

Согласно заявлению, кредит на 18 месяцев откроет Киеву доступ к 3,6 миллиарда SDR (искусственное резервное и платежное средство). «[Он] нацелен на обеспечение баланса платежей и бюджетной поддержки в помощь властям для борьбы с последствиями шока от COVID-19», — заявила глава команды переговорщиков со стороны МВФ Иванна Владкова Голлар.

Ожидается, что это решение обеспечит Украине готовность вернуться к экономическому росту и возобновить более широкие усилия по проведению реформ, когда закончится кризис. Также он будет способствовать мобилизации дополнительной двусторонней и многосторонней финансовой поддержки.

Соглашение будет рассмотрено руководством фонда в ближайшие недели.

В декабре 2019 года сообщалось, что МВФ предоставит Украине кредит на 5,5 миллиарда долларов США сроком на три года. Власти выполнили все условия для получения поддержки, в том числе они открыли рынок сельскохозяйственных земель и запретили возвращать олигарху Игорю Коломойскому национализированный Приватбанк.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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