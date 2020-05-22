Украина подала новый иск против России

Вадим Карасев

Украина подала исковой меморандум в международный арбитражный суд против России из-за инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года.

Об этом сообщается на странице МИД Украины в Twitter.

В сообщении сказано, что меморандум подписан и отправлен на рассмотрение в международную инстанцию.

Today Ukraine has filed its memorial in the case of Ukraine against Russia on the detention of warships and their crews in November 2018.

See more about this case in our video explainer.https://t.co/H89ozUBv1R — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) May 22, 2020

Как пишет ТАСС, украинскую сторону в суде будут представлять замглавы МИД Украины Евгений Енин и посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.

По пояснениям Енина, в меморандуме в основном даются «обоснования моральных и материальных компенсаций» украинским морякам, задержанных погранслужбой Российской Федерации осенью 2018 года.

Также в исковом меморандуме и о компенсации убытков Украины за невозможность использования трех военных кораблей, пока они были задержаны Россией.

При этом украинский дипломат сказал, что компенсации, которые хочет получить Украина, исчисляется в нескольких миллионах долларов, но точной суммы не назвал.