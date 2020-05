Украина подала новый иск против России

Вадим Карасев

Украина подала исковой меморандум в международный арбитражный суд против России из-за инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года.

Об этом сообщается на странице МИД Украины в Twitter.

В сообщении сказано, что меморандум подписан и отправлен на рассмотрение в международную инстанцию.

Today Ukraine has filed its memorial in the case of Ukraine against Russia on the detention of warships and their crews in November 2018.

