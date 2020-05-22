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Украина подала новый иск против России

Украина подала новый иск против России

Украина подала исковой меморандум в международный арбитражный суд против России из-за инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года.

Об этом сообщается на странице МИД Украины в Twitter.

В сообщении сказано, что меморандум подписан и отправлен на рассмотрение в международную инстанцию.

Как пишет ТАСС, украинскую сторону в суде будут представлять замглавы МИД Украины Евгений Енин и посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.

По пояснениям Енина, в меморандуме в основном даются «обоснования моральных и материальных компенсаций» украинским морякам, задержанных погранслужбой Российской Федерации осенью 2018 года.

Также в исковом меморандуме и о компенсации убытков Украины за невозможность использования трех военных кораблей, пока они были задержаны Россией.

При этом украинский дипломат сказал, что компенсации, которые хочет получить Украина, исчисляется в нескольких миллионах долларов, но точной суммы не назвал.

# Политика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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