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В Белом доме обвинили Россию в слежке за Трампом

В Белом доме обвинили Россию в слежке за Трампом
Советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен утверждает, что Россия во время полетов над США в рамках Договора об открытом небе следила за местонахождением президента США Дональда Трампа.

"Они летали над Белым домом, они летали над гражданской инфраструктурой, они отслеживали, где может находиться президент: (база) "Кэмп Дэвид" или Бедминстер (место, где находится гольф-клуб Трампа). Так что они использовали договор не должным образом", - сказал О'Брайен в эфире телеканала Fox News.

США ранее заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе, после чего спустя шесть месяцев они будут свободных от обязательств в рамках этого документа. Причиной они назвали якобы несоблюдение Россией условий договора. При этом президент Дональд Трамп не исключил, что решение может быть изменено, если Москва начнет следовать документу. Россия опровергала обвинения США в нарушении договора.


Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
# Россия
По материалам: ria.ru

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