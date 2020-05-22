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В Чечне отреагировали на слухи о госпитализации Кадырова

В Чечне отреагировали на слухи о госпитализации Кадырова

Вчера 21 мая в СМИ появилась информация, что главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова госпитализировали в одну из клиник Москвы с диагнозом коронавирус.

Информация о болезни чеченского лидера появились во многих российских изданиях, в публикациях без каких-либо подробностей говорилось о подозрении у Кадырова COVID-19.

По словам, помощника Рамзана Кадырова, директора ТК „Грозный“ Ахмеда Дудаева, работа оперативного штаба по борьбе с коронавирусом находится под личным контролем лидера Чечни.

Он считает, что ложная информация о болезни Кадырова, а также его самого и главы регионального Минздрава Эльхана Сулейманова, которая появилась на Телеграм-каналах, связана с тем, что телеканал два дня не показывал министра здравоохранения в ежедневных сводках по коронавирусу.

Дудаев добавил, что с министром всё в порядке и он, как всегда, будет озвучивать на канале статистику по COVID-19 в Чечне, пишет РИА Новости.

Читайте также: Кадырова с COVID-19 госпитализировали в московскую клинику, сообщили СМИ
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По материалам: u-f.ru

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