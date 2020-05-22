В Госдуме допустили возможность голосования по Конституции 24 июня

Лидия Мартынова

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев не исключает возможность проведения референдума по поправкам в конституцию 24 июня, в один день с Парадом Победы.

"Я высказал предположение на основе разговоров в Государственной думе среди депутатов о том, что ожидается проведение праздничного парада в честь годовщины Победы 24 июня. Одновременно с этим, в этот же день, ожидается проведение референдума по поправкам в конституцию", - сказал Лебедев РИА Новости.