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В Крыму спрогнозировали завершение эпидемии коронавируса

В Крыму спрогнозировали завершение эпидемии коронавируса

Коронавирус в Крыму может завершиться по двум сценариям, заявляют отечественные ученые. 

Как пишет РИА Новости, прогноз по региону сделали аналитики Крымского федерального университета (КФУ). Как отмечается, при снятии карантинных ограничений в полной мере, на полуострове случится массовая вспышка заболеваемости. Заразиться коронавирусной инфекцией в этом случае могут свыше 50 000 граждан. Такими темпами Крым только к исходу августа выйдет на пик заболеваемости. Анатолий Кубышкин, занимающий пост проректора КФУ по научной деятельности, пояснил, что местная система здравоохранения не сможет выдержать такой поток заболевших. При этом расчеты осуществлялись исходя из условия, что у крымчан отсутствует иммунитет к COVID-19. Есть вероятность и того, что летняя жара станет препятствовать выживаемости вируса и снизит число зараженных.

При этом второй сценарий развития событий отталкивается о того, что индекс передачи инфекции сохранится на текущем уровне. В этом случае все растянется на неопределенный срок, а число заразившихся станет колебаться от 30 до 120 человек в сутки. Однако воплотить в жизнь данный сценарий окажется весьма сложно, поскольку в Крыму уже начат процесс ослабления карантинных мер, дабы спасти местный бизнес.

Аналитики заключили, что крымчанам и туристам придется при любом развитии ситуации достаточно долго отдыхать и жить в условиях пандемии. COVID-19 никуда не денется до того момента, как у 60-70% население не выработается к нему иммунитет, подытожили ученые.

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# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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