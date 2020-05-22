В Мексике за сутки от COVID-19 умерли 420 человек

Влада Некрасова

Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Мексике увеличилось за сутки на 420 и достигло 6510, общее число выявленных заражений - 59 567, сообщил минздрав страны.

"К сожалению, к настоящему моменту 6510 человек скончались из-за COVID-19. Следует помнить, что все цифры, которые мы называем, это статистика медицинских учреждений, где может быть неучтенной часть легких случаев заболевания", - сказал замглавы минздрава Мексики Уго Лопес-Гатель в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется в микроблоге ведомства в Twitter.

Накануне сообщалось о 6090 жертвах и 56 594 случаях заражения новым коронавирусом.

За минувшие сутки число активных случаев, в которых симптомы проявились в последние 14 дней, достигло 12 905 (+820), власти изучают 33 291 подозрение на COVID и 769 летальных случаев.

Первый официальный случай заражения коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля.