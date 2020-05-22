В МИД отреагировали на оценку РФ президентства Зеленского

Лидия Мартынова

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали заявление России о годовщине президентства Владимира Зеленского, назвав ее попыткой расколоть украинское общество и примером дезинформации.МИД РФ опубликовало заявление к годовщине президентства Владимира Зеленского. Россияне обвинили Зеленского только в декларировании добрых намерений. В МИД также заявили, что русофобия в Украине получила новое дыхание."Комментарий Департамента информации и печати МИД РФ касательно годовщины вступления в должность Президента Украины Владимира Зеленского является очередной попыткой России вмешаться во внутренние дела Украины, навязать искаженные интерпретации реальности, расколоть украинское общество и отвлечь внимание от вопроса собственной международно-правовой ответственности за агрессию против Украины", - сообщили украинские дипломаты.В ведомстве считают, что в заявление МИД РФ присутствует язык вражды и нет конструктива.