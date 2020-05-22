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В МИД отреагировали на оценку РФ президентства Зеленского

В МИД отреагировали на оценку РФ президентства Зеленского
В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали заявление России о годовщине президентства Владимира Зеленского, назвав ее попыткой расколоть украинское общество и примером дезинформации.

МИД РФ опубликовало заявление к годовщине президентства Владимира Зеленского. Россияне обвинили Зеленского только в декларировании добрых намерений. В МИД также заявили, что русофобия в Украине получила новое дыхание.
"Комментарий Департамента информации и печати МИД РФ касательно годовщины вступления в должность Президента Украины Владимира Зеленского является очередной попыткой России вмешаться во внутренние дела Украины, навязать искаженные интерпретации реальности, расколоть украинское общество и отвлечь внимание от вопроса собственной международно-правовой ответственности за агрессию против Украины", - сообщили украинские дипломаты.
В ведомстве считают, что в заявление МИД РФ присутствует язык вражды и нет конструктива.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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