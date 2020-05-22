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В Пакистане за сутки выявили 2603 новых случая коронавируса

В Пакистане за сутки выявили 2603 новых случая коронавируса
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Пакистане увеличилось за сутки на 2603 и достигло 50 694, сообщило правительство страны.

В провинции Синд выявлено 19 924 случая заражения вирусом, в Пенджабе - 18 455. В провинции Хайбер-Пахтунхва зафиксировано 7155 заражений, в Белуджистане - 3074, а в столице Исламабаде - 1326.

В общей сложности жертвами COVID-19 в Пакистане стали 1067 человек, выздоровел 15 201 заразившийся.


ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
# В мире
По материалам: ria.ru

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