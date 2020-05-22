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В России используется порядка 110 тысяч коек для больных COVID-19

В России используется порядка 110 тысяч коек для больных COVID-19
Порядка 110 тысяч специализированных коек для больных коронавирусом из 165 тысяч созданных используется в России сейчас, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Из 165 тысяч специализированных коек, развернутых, как мы и планировали, для помощи людям с тяжелыми осложнениями, вызванными коронавирусом, используется порядка 110 тысяч", - заявил он на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

# Россия
По материалам: ria.ru

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