В России используется порядка 110 тысяч коек для больных COVID-19

Влада Некрасова

Порядка 110 тысяч специализированных коек для больных коронавирусом из 165 тысяч созданных используется в России сейчас, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Из 165 тысяч специализированных коек, развернутых, как мы и планировали, для помощи людям с тяжелыми осложнениями, вызванными коронавирусом, используется порядка 110 тысяч", - заявил он на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.