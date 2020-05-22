В России могут изменить порядок ликвидации юрлиц

Лидия Мартынова

Правительство предлагает ввести запрет на ликвидацию юридического лица до завершения камеральной таможенной проверки. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 21 мая.

Документ предусматривает внесение изменений в закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Авторы инициативы указывают, что уже установлен запрет на ликвидацию компаний, в отношении которых проводится выездная таможенная проверка. Но в части камеральной проверки такие запреты не были предусмотрены, так как законодательством не был установлен её срок. Сейчас законом о таможенном регулировании определено, что камеральная проверка длится 90 дней с возможностью однократного продления на 120 дней в ряде случаев.

Законопроектом, который Госдума планирует рассмотреть в первом чтении, предлагается ввести запрет на ликвидацию юрлица при проведении камеральной таможенной проверки. Это позволит улучшить администрирование таможенных платежей и повысить эффективность работы с дебиторской задолженностью. Предусматривается, что законопроект вступит в силу через 90 дней после его принятия.

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