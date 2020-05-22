Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В России нашли способную «дать огромный процент ВВП» из-за коронавируса отрасль

В России нашли способную «дать огромный процент ВВП» из-за коронавируса отрасль

В России нашли способную «дать огромный процент ВВП» из-за коронавируса отрасльФото: Илья Питалев / РИА Новости

Медицина может стать приоритетной отраслью для инвестирования после пандемии коронавируса. Такое мнение высказал в интервью «Ленте.ру» главный редактор сайта Carnegie.ru Московского центра Карнеги Александр Баунов.

Как отметил эксперт, российские власти долгое время отдавали приоритет другим отраслям, например тяжелой промышленности, авиастроению и сельскому хозяйству, направляя средства на их поддержку. При этом медицина была лишена притока инвестиций, хотя еще в 2018 году Центр стратегических разработок под руководством Алексея Кудрина подготовил стратегию развития, которая предусматривала приоритизацию медицины и превращение ее в драйвер экономического роста страны.

«Это отрасль, которая в принципе может дать огромный процент ВВП. Если вложиться в нее, будет и куча госзаказов, от строительства и ремонта до производства и закупки техники, научных исследований и так далее», — предсказал Баунов, добавив, что финансирование сферы здравоохранения откладывалось.

Теперь же, в условиях пандемии стало очевидно, что дополнительные вложения в эту сферу необходимы. При этом идея о приоритизации медицины может сохраниться и после победы над распространением коронавируса. «Это действительно наукоемкая сфера, она действительно везде, а не сосредоточена в 5-10 городах, как авиационная промышленность. И это настоящая социально-ориентированная экономика: не популистская, а популярная», — добавил эксперт.

Ранее представители сервисов услуг YouDo и Avito предсказали рост уровня образования в России благодаря коронавирусу. По их данным, в период самоизоляции россияне начали активнее заниматься самообразованием и чаще искать репетиторов.

Что будет с экономикой и обществом после победы над смертельным вирусом
# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Пентагон отменил запрет на набор в армию людей, переболевших COVID-19
Пентагон отменил запрет на набор в армию людей, переболевших COVID-19
США назвали еще одну причину для санкций против Китая
США назвали еще одну причину для санкций против Китая
Сара Фергюсон рассказала об изоляции принцессы Беатрис с женихом в доме его матери: "Живет с будущей свекровью"
Сара Фергюсон рассказала об изоляции принцессы Беатрис с женихом в
США выйдут из Договора по открытому небу через полгода — Госдеп
США выйдут из Договора по открытому небу через полгода — Госдеп
Что смотреть онлайн 22 мая. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 22 мая. Расписание трансляций
Французский телеканал обвинили в дестабилизации социальной обстановки в России
Французский телеканал обвинили в дестабилизации социальной обстановки
Взяли паузу. Экономисты о шансах Москвы и Эр-Рияда в "нефтяной" войне
Взяли паузу. Экономисты о шансах Москвы и Эр-Рияда в "нефтяной" войне
Работы участников челленджа #МыВместеКосмос отправят на МКС
Работы участников челленджа #МыВместеКосмос отправят на МКС
В России нашли способную «дать огромный процент ВВП» из-за коронавируса отрасль
В России нашли способную «дать огромный процент ВВП» из-за
Тарзан пожаловался на нехватку денег и позавидовал врачам и пенсионерам
Тарзан пожаловался на нехватку денег и позавидовал врачам и
Минэкономразвития ожидает снижения реальных располагаемых доходов россиян
Минэкономразвития ожидает снижения реальных располагаемых доходов
СМИ: Создатели "Великолепного века" готовят сериал о Барбароссе
СМИ: Создатели "Великолепного века" готовят сериал о Барбароссе

Топ на сегодня

В Югре разработали ряд мер для локализации крупных очагов COVID-19
В Югре разработали ряд мер для локализации крупных очагов COVID-19
Мир поставил рекорд по новым случаям Covid-19 за сутки: события ночи 21 мая
Мир поставил рекорд по новым случаям Covid-19 за сутки: события ночи
Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
Опубликованы этапы запуска транспорта в Украине
Опубликованы этапы запуска транспорта в Украине
СМИ: экс-адвоката Трампа Коэна переведут под домашний арест
СМИ: экс-адвоката Трампа Коэна переведут под домашний арест

Еще по теме

Центр Карнеги извинился перед Маргаритой Симоньян
Медведев провел встречу с главой Совета Центра стратегических разработок
Центр Кудрина предложил растянуть повышение пенсионного возраста на 16 лет
Кудрин честно ответил, хотел бы он возглавить Минэкономразвития