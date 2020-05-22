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В России назвали долю готовых сохранить работу на удаленке компаний

В России назвали долю готовых сохранить работу на удаленке компанийФото: Максим Блинов / РИА Новости

Названа доля компаний в России, готовых продлить удаленную работу для сотрудников после завершения режима самоизоляции. Об этом свидетельствуют результаты опроса Superjob, которые приводит ТАСС.

Согласно его данным, каждая пятая компания, позволившая трудиться из дома на время пандемии коронавируса, планирует сохранить формат дистанционной работы. При этом большинство предприятий (72 процента) планирует вернуть сотрудников в офис после снятия ограничений.

17 процентов опрошенных компаний готовы разрешить персоналу трудиться удаленно еще на какое-то время. Так, чаще всего они называли даты 12 июня, 1 июля и 1 сентября. Полностью перевести сотрудников на дистанционный формат труда хотят 4 процента бизнесов.

В опросе приняли участие представители 500 компаний из 135 населенных пунктов.

В середине мая ВЦИОМ выяснил, что большинство россиян без труда перестроилось на дистанционный режим работы, а удаленка понравилась каждому третьему. После начала эпидемии коронавируса 27 процентов опрошенных продолжили выполнять свои обязанности в офисе или на предприятии, 16 процентов полностью или частично перешли на работу из дома, еще два процента трудились в таком формате и до пандемии.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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