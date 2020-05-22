В России описали изменения в работе музеев и театров после пандемии коронавируса

Вадим Карасев

Ольга ЛюбимоваФото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Министр культуры России Ольга Любимова описала изменения в работе музеев и театров после окончания пандемии коронавируса и снятия ограничений на работу объектов культуры. Об этом она рассказала в интервью Первому каналу, передает «Интерфакс».

Она подчеркнула, что цены на билеты останутся такими же, как и до закрытия учреждений из-за распространения коронавируса, несмотря на сокращение количества зрителей и посетителей. «Я думаю, что в театр должен будет прийти зритель, это будет сентябрь», — отметила Любимова.

В настоящее время Минкульт совместно с Роспотребнадзором в качестве одной из мер прорабатывает возможность рассадки зрителей в шахматном порядке, при которой в нечетном ряду продаются нечетные места, а в четном — четные места.

Такие же меры будут рассмотрены для открытия филармоний. При этом администрация должна будет расположить музыкантов так, чтобы они безопасно могли выступать перед слушателями.

Кроме того, в музеях будет установлена норма «один человек на 20 квадратных метров», чтобы обезопасить сотрудников и посетителей от распространения коронавирусной инфекции.

При этом сроки открытия учреждений культуры будут зависеть от ситуации в отдельном регионе, заключила глава министерства.

Все федеральные учреждения культуры были закрыты на неопределенный срок 17 марта.